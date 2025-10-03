München (dts Nachrichtenagentur) – Der Flughafen München hat am Freitagabend erneut den Flugbetrieb wegen möglicher Drohnen im Umfeld des Flughafengeländes eingestellt. Wie der Airport am späten Abend mitteilte, habe wie schon am Vorabend die Deutsche Flugsicherung (DFS) die Entscheidung getroffen.

Es gehe dabei um „unbestätigte Drohnensichtungen“, die Einstellung sei „vorsorglich“ und „bis auf Weiteres“. Bei einem Verdacht auf Drohnensichtung habe die Sicherheit der Reisenden oberste Priorität, hieß es erneut. Die Detektion und Abwehr von Drohnen sei hoheitliche Aufgabe und liege in der Verantwortung von Bundes- und Landespolizei, so der Flughafen.

Bereits am Donnerstagabend war der Flugbetrieb in München für Stunden zum Erliegen gekommen. Tausende Passagiere waren betroffen, mehrere Flüge fielen aus oder wurden zu anderen Flughäfen umgelenkt. Wer hinter den mutmaßlichen Drohenflügen steht, ist unklar. Weder wurden die Fluggeräte noch verantwortliche Personen gefunden.