Flugzeugunglück in Nepal – 19 Personen an Bord

Kathmandu (dts Nachrichtenagentur) – In der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu ist es am Mittwoch offenbar zu einem Flugzeugunglück gekommen. Eine Maschine der Fluggesellschaft Saurya Airlines sei während des Starts vom Tribhuvan International Airport abgestürzt, berichten örtliche Medien.

Das Unglück ereignete sich demnach gegen 11 Uhr Ortszeit (7:15 Uhr deutscher Zeit). An Bord des Flugzeugs, welches in Richtung Pokhara im Zentrum des Landes startete, sollen sich 19 Personen befunden haben, darunter die Besatzung. Zur Zahl möglicher Todesopfer wurden zunächst keine Angaben gemacht. Polizei und Feuerwehr begaben sich für die Rettungsarbeiten mit einem Großaufgebot an die Unfallstelle.