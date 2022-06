Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) – Die CDU in NRW will sich bei der Abstimmung über eine Wiedereinsetzung des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Flut dem Antrag von SPD und FDP anschließen. Das sagte eine Sprecherin der Fraktion der „Rheinischen Post“. Der Ausschuss war in der vergangenen Legislaturperiode mit seiner Aufarbeitung der Ereignisse rund um das Sturmtief „Bernd“ im Juli 2021 nicht fertig geworden.

Zahlreiche Zeugen konnten noch nicht vernommen werden, zudem konnten mehrere beauftragte Gutachten nicht gewürdigt werden. Ein Abschlussbericht steht noch aus. Mit der CDU haben sich nunmehr alle im Landtag vertretenen Fraktionen für die Fortsetzung der Ausschussarbeit ausgesprochen.