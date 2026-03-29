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    Formel 1: Antonelli gewinnt auch in Japan » Nachrichten

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    Ampel an einer Formel-1-Boxengasse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Ampel an einer Formel-1-Boxengasse (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Suzuka (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat das dritte Rennen der Formel-1-Saison 2026 in Japan gewonnen. Als Zweiter fuhr in Suzuka Oscar Piastri (McLaren) über die Ziellinie, Charles Leclerc (Ferrari) komplettierte das Podium.

    Das Rennen begann mit einem dramatischen Start, bei dem sowohl Antonelli als auch dessen Teamkollege George Russell schlecht wegkamen. Piastri und Leclerc nutzten die Gelegenheit und zogen an den Mercedes-Piloten vorbei. Im Verlauf des Rennens konnte sich Antonelli jedoch wieder an die Spitze kämpfen und seine Führung kontinuierlich ausbauen. Russell hatte mit technischen Problemen zu kämpfen und musste sich nach einem spannenden Zweikampf mit Leclerc mit einem Platz außerhalb der Podiumsplätze zufriedengeben.

    Im Mittelfeld gab es zahlreiche spannende Duelle. Lando Norris (McLaren) und Lewis Hamilton (Ferrari) lieferten sich ein intensives Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem Norris schließlich die Oberhand behielt. Red-Bull-Pilot Max Verstappen, der von Platz elf startete, konnte sich nicht entscheidend nach vorne arbeiten und beendete das Rennen auf dem achten Platz.

    Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag neben Russell, Norris und Hamilton noch Pierre Gasly (Alpine) und Verstappen. Zudem holte Liam Lawson (Racing Bulls) auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Esteban Ocon (Haas) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Audi) landete direkt dahinter auf dem elften Platz. Das nächste Rennen findet in fünf Wochen in Miami statt.

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