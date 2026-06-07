Monte-Carlo (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat das Formel-1-Rennen in Monaco gewonnen und sich damit den fünften Rennsieg in Folge gesichert. Als Zweiter fuhr auf dem Stadtkurs Lewis Hamilton (Ferrari) über die Ziellinie, Isack Hadjar (Red Bull) komplettierte das Podium.

Das Rennen begann mit einem Drama, als Max Verstappen (Red Bull) beim Start nicht wegkam und sein Auto abstellen musste. Wie in Monaco üblich, wo das Überholen auf der Strecke nahezu unmöglich ist, gab es im Anschluss lange kaum Spannungsmomente. Erst ein Unfall von Lance Stroll (Aston Martin) in der 60. Runde sorgte für etwas Spannung, da das Safety Car eingesetzt werden musste. Antonelli konnte die Führung beim Restart in der 65. Runde aber behaupten.

Da aber zugleich Charles Leclerc (Ferrari) sein Auto in die Mauer setzte, wurde das Rennen komplett unterbrochen. Für einen Wechsel an der Spitze sorgte das allerdings nicht, denn Antonelli überstand auch den erneuten, diesmal stehenden Neustart und sicherte sich somit als jüngster Monaco-Gewinner aller Zeiten den Sieg.

Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Oscar Piastri (McLaren), Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls), Pierre Gasly (Alpine) und Alex Albon (Williams). Esteban Ocon (Haas) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Sergio Pérez (Cadillac) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Audi) kam wegen einer Strafe nur auf den 14. Rang. Das nächste Rennen findet in einer Woche in Barcelona statt.