Monte Carlo (dts Nachrichtenagentur) - Andrea Kimi Antonelli hat sich in einem spannenden Qualifying die Pole-Position für den Großen Preis von Monaco gesichert.

Mit einer Rundenzeit von 1:12.051 Minuten setzte sich der Mercedes-Pilot gegen die Konkurrenz durch. Max Verstappen von Red Bull Racing musste sich mit dem zweiten Platz begnügen, während Lewis Hamilton für Ferrari den dritten Startplatz eroberte.

Das Qualifying begann mit hohen Erwartungen an die Favoriten von Ferrari, die in den Trainingssitzungen stark auftraten. Charles Leclerc, der Lokalmatador, zeigte ebenfalls eine starke Leistung, konnte jedoch nicht mit den Spitzenzeiten mithalten und landete schließlich auf dem vierten Platz. Eine kurze gelbe Flagge wurde ausgelöst, als Leclerc in der Schwimmbad-Schikane seitlich einschlug und sein Fahrzeug in der Sicherheitslücke parken musste.

Im Verlauf der Session entwickelte sich ein spannender Kampf um die Bestzeiten. Max Verstappen setzte zunächst die Maßstäbe mit einer schnellen Runde, doch Antonelli konterte im letzten Moment und sicherte sich die Pole-Position. Lewis Hamilton konnte sich ebenfalls verbessern und schob sich vor seinen Teamkollegen Leclerc.

Die McLaren-Piloten Oscar Piastri und Lando Norris zeigten ebenfalls starke Leistungen und sicherten sich die Plätze sieben und acht. Überraschend stark präsentierte sich auch Isack Hadjar, der für Red Bull Racing den fünften Platz belegte. George Russell, der Teamkollege von Antonelli, musste sich mit dem sechsten Platz zufriedengeben.