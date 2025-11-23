Las Vegas (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Formel-1-Rennen in Las Vegas sind beide McLaren-Piloten nachträglich disqualifiziert worden. Grund sei jeweils ein zu hoher Verschleiß der sogenannten Skid-Blocks unter den Autos, teilten die Rennkommissare mit.

Der WM-Führende Lando Norris verliert damit den zweiten Platz, sein Teamkollege Oscar Piastri den vierten Platz. Max Verstappen (Red Bull) ist damit vor den beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli der neue Rennsieger. Eine Disqualifikation bei entsprechenden Regelverstößen ist nichts Neues. Ferrari-Fahrer Lewis Hamilton war zuletzt beim Rennen in China 2025 aus dem gleichen Grund nachträglich disqualifiziert worden.

Für den WM-Kampf könnte die Entscheidung massive Konsequenzen haben. Norris bleibt zwar mit 390 Punkten WM-Spitzenreiter, hat aber vor den beiden letzten Rennen der Saison nur jeweils 24 Punkte Vorsprung auf Verstappen und Piastri.