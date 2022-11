Abu Dhabi (dts Nachrichtenagentur) – Mick Schumacher wird in der kommenden Saison nicht mehr für den Rennstall Haas in der Formel 1 fahren. Das teilte Haas am Donnerstag mit und bestätigte damit entsprechende Medienberichte. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Informationen.