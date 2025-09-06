Close Menu
    Formel 1: Verstappen fährt vor McLarens auf Pole in Monza

    Formel-1-Rennauto von Red Bull (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Formel-1-Rennauto von Red Bull (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Monza (dts Nachrichtenagentur) – Beim Großen Preis von Italien startet Max Verstappen am Sonntag aus der Pole-Position. Der Red-Bull-Pilot legte am Samstag vor den beiden McLaren-Fahrern Lando Norris und Oscar Piastri die schnellste Zeit hin.

    Auf den sonstigen Plätzen rangierten in dieser Reihenfolge Charles Leclerc, Lewis Hamilton (beide Ferrari), George Russell, Kimi Antonelli (beide Mercedes), Gabriel Bortoleto (Alfa Romeo), Fernando Alonso (Aston Martin) und Yuki Tsunoda (Red Bull).

    Für den einzigen Deutschen Nico Hülkenberg (Alfa Romeo) sprang beim Qualifying in Monza Startplatz 12 heraus.

