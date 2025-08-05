Forsa: Union und AfD gleichauf – Zufriedenheit mit Merz sinkt

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Union und die AfD liegen in der aktuellen Sonntagfrage von Forsa in der Wählergunst weiterhin gleichauf. In der wöchentlichen Erhebung für die Sender RTL und ntv kommen beide unverändert auf 25 Prozent.

Mit deutlichem Abstand bleiben die SPD (13 Prozent), die Grünen und die Linke (beide 12 Prozent), das BSW (4 Prozent), die FDP (3 Prozent) sowie die sonstigen kleinen Splitterparteien (6 Prozent) unverändert dahinter. Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen liegt mit 24 Prozent weiterhin deutlich über dem Anteil der Nichtwähler bei der vergangenen Bundestagswahl (17,9 Prozent).

Auch die Zufriedenheit mit der Arbeit von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) ist mit 32 Prozent erneut auf einen Tiefstwert gesunken. Eine deutliche Mehrheit von 64 Prozent ist mit der Arbeit des Bundeskanzlers nicht zufrieden. Mehrheitlich zufrieden mit Merz` Arbeit sind nach wie vor nur die Anhänger von CDU und CSU (76 Prozent), nicht aber die Anhänger des Koalitionspartners SPD (34 Prozent).

Die Daten zur Parteipräferenz und der Zufriedenheit mit Merz wurden vom 29. Juli bis 4. August 2025 erhoben. Datenbasis: 2.503 Befragte.