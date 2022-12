Al-Chaur (dts Nachrichtenagentur) – Frankreich steht nach einem 2:1 gegen England im Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Les Bleus waren in der 17. Minute mit einem kräftigen Rechtsschuss von Aurélien Tchouaméni in Führung gegangen, Harry Kane konnte in der 54. Minute per Elfmeter ausgleichen. In der 78. Minute erhöhte Olivier Giroud per Kopf für die Franzosen erneut, und wieder bekam England einen Elfmeter zugesprochen, den Kane aber in der 84. Minute in den Himmel über Katar schoss.

Damit trifft Frankreich am Mittwoch im Halbfinale auf Marokko, das am Nachmittag überraschend Portugal aus dem Turnier geworfen hatte.