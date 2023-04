Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Im Berliner Bezirk Friedrichshain ist eine Frau in einem Wohnungsbordell tot aufgefunden worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Laut erster Erkenntnisse hatte der 75 Jahre alte Vermieter der Wohnung am Montagnachmittag im Beisein eines 35-jährigen Bekannten das Bordell in der Weserstraße betreten, die Frau gefunden und die Polizei alarmiert.

“Aufgrund der Auffindesituation wird von einem Tötungsdelikt ausgegangen”, hieß es von den Beamten. Eine Obduktion werde heute durchgeführt. Die Ermittlungen hat die 4. Mordkommission des Landeskriminalamtes Berlin übernommen.