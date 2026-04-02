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    Frauen Union fordert besseren Schutz für Deepfake-Opfer » Nachrichten

    News Redaktion
    Frauen-Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Frauen-Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Die Frauen Union in Niedersachsen zeigt sich alarmiert über einen mutmaßlichen Deepfake-Vorfall in der CDU-Fraktion im Landtag und fordert einen besseren Schutz für Opfer. "Für mich ist klar: Null Toleranz und vollständige Aufklärung. Unterstützung für die betroffene Frau", sagte die Landesvorsitzende Mareike Wulf dem Nachrichtenmagazin Focus.

    "Als Frauen Union werden wir auch im Dialog mit der CDU in Niedersachsen darüber sprechen, wie wir unsere Schutzkonzepte anpassen und deutlich verbessern können", fügt die parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium hinzu. "Wir brauchen klare Meldewege, konsequente Verfahren und echten Schutz für Betroffene."

    Wulf sagt weiter, die Vorwürfe seien ein Weckruf. "Deepfakes verschärfen Gewalt gegen Frauen. Sie sind zu oft ein Angriff auf die Würde von Frauen, den wir klar benennen und entschieden bekämpfen müssen." Deepfakes müssten ins Strafgesetzbuch aufgenommen werden.

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