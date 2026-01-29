Close Menu

    Logo der Frauen-Union (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Frauen-Union will auf dem CDU-Parteitag im Februar einen Paradigmenwechsel in der Reproduktionsmedizin einleiten.

    Die CDU-Frauen-Organisation fordert, die Eizellspende in Deutschland zu legalisieren - allerdings in einem engen Rahmen. Laut dem Antrag, über den die "Süddeutsche Zeitung" schreibt, ist der Frauen-Union besonders wichtig, dass kein kommerzieller Handel mit Eizellen entstehen dürfe. Die Eizellspenden müssten "altruistisch", also ohne finanziellen Anreiz, erfolgen.

    Frauen-Unions-Vorsitzende und Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sagte der "Süddeutschen Zeitung", es gehe um Hilfe für "Frauen, die aus medizinischen Gründen keine Kinder bekommen können". Nötig seien aber "klare Rahmenbedingungen".

