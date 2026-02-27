Close Menu

    Frauenhauskoordinierung will weitere Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt » Nachrichten

    Demonstrantin gegen Gewalt an Frauen (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Frauenhauskoordinierung bewertet die Pläne der Bundesregierung zur Einführung der elektronischen Fußfessel für Gewalttäter nach spanischem Modell als nicht ausreichend.

    "Wer Femizide verhindern will, muss Strukturen verändern - nicht nur einzelne kleine Instrumente ergänzen - die sehr wenigen zugute kommen werden", sagte Geschäftsführerin Sibylle Schreiber der "Rheinischen Post" (Samstag).

    "Die elektronische Fußfessel kann in Hochrisikofällen ein wichtiges Mittel sein", so Schreiber. "Aber sie ersetzt weder ein verbindliches, einheitliches Risikomanagement noch eine enge Zusammenarbeit von Polizei, Justiz, Fachberatungsstellen und Frauenhäusern. Ohne klare Verfahren, ausreichende Ressourcen und eine verlässliche Finanzierung bleibt Gewaltschutz lückenhaft."

