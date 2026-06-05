Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hält mögliche Gespräche mit Russland über einen Frieden in der Ukraine für eine Frage des richtigen Timings und der engen Abstimmung mit Partnern.

"Ich glaube, für alles muss es den richtigen Zeitpunkt geben", sagte Frei am Freitag in der RTL/ntv-Sendung "Frühstart" auf die Frage, ob der Kanzler Wladimir Putin zeitnah anrufen werde. Derzeit sei es vor allem wichtig, sich eng auf europäischer Ebene und auch mit Präsident Selenskyj abzustimmen.

Man nutze dazu Formate wie das "E3/E5-Format", in dem sich europäische Staaten eng koordinieren. Der Bundeskanzler tue das "in diesen Tagen ganz besonders intensiv", so Frei. Europa habe ein großes Interesse daran, dass man in der Ukraine aus einer Position der Stärke und der Souveränität heraus zu Frieden komme. Dabei sei Deutschland sehr klar auf der Seite der Ukraine.