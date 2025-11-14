Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Die Südtiroler Rockband "Frei Wild" ist neu auf Platz eins der deutschen Album-Charts. Es ist bereits die achte Spitzenposition, teilte die GfK am Freitag mit. Sänger Philipp Burger persönlich darf sich sogar schon über die neunte Spitzenplatzierung freuen, wenn man sein Solo-Werk "Kontrollierte Anarchie" hinzurechnet.

Latin-Star Rosalia, deren Viralhit "Berghain" derzeit auf Rang 14 der Single-Charts steht, ist in den Album-Charts mit "Lux" neu auf Platz zwei der Album-Charts eingestiegen. Das Podium komplettiert Taylor Swift ("The Life Of A Showgirl"), das in dieser Woche um eine Stufe auf Rang drei hochklettert. Das meistverkaufte Album der Vorwoche, "Traces" von Michael Patrick Kelly, sackt auf Rang vier.

In den Single-Charts ändert sich unter den ersten vier Plätzen nichts im Vergleich zur Vorwoche: Hier dominiert weiterhin Taylor Swifts "The Fate Of Ophelia" (eins) vor dem Sommerhit "Golden" (Huntr/X, zwei) und "069" von Haftbefehl. Der Rapper bleibt auch mit anderen Songs gefragt und ist mit insgesamt neun Titeln gleichzeitig in den Charts platziert, darunter "1999 PT. III" (mit Bausa, fünf). Reinhard Meys 1970 veröffentlichtes "In meinem Garten", das durch die Netflix-Dokumentation "Babo" ebenfalls wieder schlagartig ins Rampenlicht rückte, notiert auf Rang 25. Außerdem klettern wie in jedem Jahr die Weihnachtsklassiker nach oben: "All I Want For Christmas Is You" (Mariah Carey, 22) und "Last Christmas" (Wham!, 29) sind relativ weit vorne mit dabei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.