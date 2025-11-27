Pilsen/Craiova (dts Nachrichtenagentur) - Der SC Freiburg hat sich in der Europa League mit einem 0:0-Unentschieden von Viktoria Pilsen getrennt.

In einem zähen Spiel, das von wenigen Höhepunkten geprägt war, gelang es keiner der beiden Mannschaften, entscheidende Akzente zu setzen. Freiburg kontrollierte zwar die ersten 35 Minuten, ohne jedoch große Torgefahr auszustrahlen. In der Schlussphase der ersten Halbzeit gerieten die Gäste unter Druck, als Pilsen dem Führungstreffer näherkam. Ein Tor von Durosinmi wurde jedoch wegen Abseits nicht anerkannt.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel weiterhin ausgeglichen. Beide Teams vermieden es, ins Risiko zu gehen, was letztlich zu einem torlosen Remis führte. Freiburgs Trainer Julian Schuster hatte im Vorfeld vor der Leidenschaft und Härte der Pilsener gewarnt, die sich auch in dieser Partie zeigten. Trotz des Unentschiedens bleibt Freiburg in der Europa League ungeschlagen und hat weiterhin gute Chancen, die nächste Runde zu erreichen.

Pilsen hingegen konnte auch im zehnten Pflichtspiel gegen eine deutsche Mannschaft keinen Sieg einfahren. Die Viktoria hatte in der heimischen Liga zuletzt nicht überzeugen können und belegt dort nur den sechsten Platz. Dennoch zeigte die Mannschaft gegen Freiburg eine engagierte Leistung, die jedoch nicht mit einem Tor belohnt wurde.

Zeitgleich unterlag Mainz 05 bei Universitatea Craiova mit 0:1. Das Tor des Tages erzielte Assad Al-Hamlawi für die Rumänen per Foulelfmeter. Der späte Ausgleich der Rheinhessen zählte dann aufgrund einer Abseitsstellung nicht.