Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das vom Bundeskabinett am Mittwoch auf den Weg gebrachte Klimaschutzprogramm 2026 reicht nach Meinung der Klimaschutzorganisation Fridays for Future (FFF) nicht aus.

"Das Klimaschutzprogramm der Regierung ist seinen Namen nicht wert", sagte FFF-Sprecherin Linda Kastrup der "Rheinischen Post" (Donnerstagsausgabe). "Auch neue Windparks ändern nichts am totalen Rückwärtskurs in den Sektoren Energie, Heizen und Verkehr."

Die Verschlechterungen, die aktuell passieren würden, seien gravierend. "Mit Netzpaket, Gebäudemodernisierungs- und Erneuerbare-Energien-Gesetz werden der Ausbau der Erneuerbaren und nachhaltige Wärme nicht nur blockiert, sondern begraben", so Kastrup.