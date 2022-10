Oslo (dts Nachrichtenagentur) – Der Friedensnobelpreis 2022 wird an den weißrussischen Menschenrechtsanwalt Ales Bialiatski, die Menschenrechtsorganisationen “Memorial” aus Russland und das “Center for Civil Liberties” in der Ukraine verliehen. Das teilte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.