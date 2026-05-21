Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Jacob Schrot, bis Januar Büroleiter von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), hat einen neuen Job. Der 35-Jährige wechselt zum 1. Juni als Partner zur Boston Consulting Group (BCG), berichtet das "Handelsblatt".

Dort wird Schrot die Praxisgruppe Öffentlicher Sektor verstärken und Unternehmen und Institutionen politisch beraten. "Ich freue mich sehr, ein neues berufliches Kapitel aufzuschlagen und künftig als Übersetzer zwischen den Welten Wirtschaft und Politik wirken zu können", sagte er der Zeitung.

BCG hat bereits 2016 die Praxisgruppe Global Advantage and Geopolitics gegründet. Seitdem wächst diese Gruppe aufgrund der vielen Kriege und Krisen weltweit und wird systematisch mit neuen Partnern und Senior Advisors ausgebaut.