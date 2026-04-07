Büdingen (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige Bundesminister Christian Schwarz-Schilling ist tot. Der CDU-Politiker starb am Ostermontag im Alter von 95 Jahren in seinem Wohnort Büdingen, berichtet der Hessische Rundfunk am Dienstag unter Berufung auf die Christdemokraten.

Schwarz-Schilling begann seine politische Karriere in der Landespolitik. Von 1967 bis 1980 war er Generalsekretär der CDU Hessen. Von 1966 bis 1976 war er Mitglied des Hessischen Landtages. Ab 1976 wechselte er in den Bundestag, wo er bis 2002 als Abgeordneter tätig war.

Er war von 1982 bis 1992 Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen beziehungsweise Bundesminister für Post und Telekommunikation. Später war er noch zwischen 2006 und 2007 insgesamt 17 Monate lang der Hohe Repräsentant für Bosnien und Herzegowina und damit verantwortlich für die Überwachung des Friedensabkommens von Dayton.