    Fünf Tote bei Absturz von Hubschrauber am Kilimandscharo » Nachrichten

    News Redaktion
    Tansania (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Tansania (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Dodoma (dts Nachrichtenagentur) - In Tansania sind fünf Menschen beim Absturz eines Rettungshubschraubers am Kilimandscharo ums Leben gekommen.

    Wie die tansanische Zivilluftfahrtbehörde am Donnerstag mitteilte, ereignete sich das Unglück bereits am Mittwoch. Demnach war der Helikopter der Gesellschaft KilimedAir am Barafu Camp in einer Höhe von etwa 4.700 Metern über dem Meeresspiegel unterwegs. Laut Augenzeugen stürzte die Maschine wenige Minuten nach dem Start vom Hubschrauberlandeplatz ab.

    Unter den Opfern befinden sich der Pilot, ein Rettungshelfer, zwei Passagiere und ein Bergführer.

