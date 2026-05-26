Fürth (dts Nachrichtenagentur) - Die Spielvereinigung Greuther Fürth hat sich am Dienstagabend durch einen 2:0-Erfolg gegen Rot-Weiss Essen im Rückspiel der Relegation den Verbleib in der 2. Bundesliga gesichert, nachdem Essen das Hinspiel mit 1:0 gewonnen hatte.

Die Gäste begannen mutig und kamen früh zu guten Möglichkeiten. Zunächst scheiterte Gianluca Swajkowski freistehend an Fürths Torhüter Prüfrock, wenig später zwang Torben Müsel den Keeper mit einem Distanzschuss zur Parade.

Mit zunehmender Spielzeit übernahm Fürth jedoch die Kontrolle. In der 29. Minute brachte Noel Futkeu die Gastgeber in Führung. Nach Vorarbeit von Branimir Hrgota und Felix Klaus traf der Stürmer aus kurzer Distanz zum 1:0. Essen antwortete zwar mit einem Treffer von Tom Mizu-ta in der 36. Minute, doch wegen einer Abseitsstellung wurde das Tor nach VAR-Überprüfung aberkannt.

Direkt nach dem Seitenwechsel legten die Franken nach. Branimir Hrgota erhöhte in der 47. Minute mit einem platzierten Distanzschuss auf 2:0. Essen bemühte sich anschließend um den Anschluss und kam mehrfach gefährlich vor das Tor. Michael Kostka vergab eine gute Chance, während Torhüter Golz seine Mannschaft mit mehreren starken Paraden im Spiel hielt.

In der 68. Minute jubelten die Gäste erneut: Jaka Potocnik traf nach einer Flanke von Jonas Hofmann zum vermeintlichen 2:1. Doch auch dieser Treffer wurde wegen Abseits nach Videobeweis zurückgenommen.

In der Schlussphase drängte Essen auf ein Tor, das zumindest die Verlängerung bedeutet hätte. Die beste Gelegenheit vergab Müsel in der 81. Minute, als Prüfrock einen Kopfball aus kurzer Distanz stark parierte. Auch Mizuta scheiterte kurz vor Ende knapp. Fürth verteidigte die Führung in der langen Nachspielzeit erfolgreich und sicherte sich damit den Klassenerhalt.