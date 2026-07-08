Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der heutige Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll sich nach Angaben von Funke-Verlegerin Julia Becker in der Vergangenheit einmal über ein Foto beschwert haben, das ihn beim Weihnachtsbaumschlagen im Sauerland zeigt.

"Es gab so einen Austausch, wo ich dachte, ich bin nicht die richtige Ansprechpartnerin", sagte Becker im Podcast des stellvertretenden "Bild"-Chefs Paul Ronzheimer, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Dabei lässt sie offen, ob Merz sie persönlich wegen des Fotos kontaktierte, oder jemand aus seinem direkten Umfeld - wobei sie Ersteres auf Nachfrage zumindest auch nicht bestreitet.

Es sei ihr vorgeworfen worden, Merz aus strategischen Gründen unsympathisch zu zeigen, dass Fotos (von einer bestimmten Person) "grundsätzlich schlecht seien", und man habe ihr zu verstehen gegeben: "Ich weiß schon, warum Sie`s machen".

Offenbar ging es dabei um ein Foto, das in der "Westfalenpost" erschien, die zur Funke-Gruppe gehört. Sie finde, dass Merz darauf "eine wunderbare Figur" macht, so die Verlegerin. "Ich kann auch nichts dafür, wenn Herr Merz beim Weihnachtsbaumschlagen für sein Gefühl angestrengt aussah." Sie verweise bei solchen Beschwerden grundsätzlich an die zuständige Redaktion: "Ich bin nicht die richtige Ansprechpartnerin für Fotos, die nicht auf Begeisterung stoßen".