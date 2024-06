Fußball-EM: Rumänien gewinnt gegen Ukraine

München (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Fußball-Europameisterschaft hat Rumänien zum Auftakt in Gruppe E mit 3:0 gegen die Ukraine gewonnen.

Die Ukraine war zwar mit deutlich mehr Ballbesitz in die Partie gestartet, blieb aber in der Offensive letztlich harmlos und brachte mehrere gute Chancen nicht zum Abschluss. Nachdem Rumäniens Nicolae Stanciu in der 29. Minute vorgelegt hatte, drehte sich das Blatt.

Am jetzt dominierten die Rumänen die Partie, im zweiten Durchgang legten Razvan Marin (53.) und Denis Dragus (57. Minute) nach. Der ukrainische Torwart Andriy Lunin hatte den einen oder anderen Aussetzer und half dabei mit.

Am Abend treffen in derselben Gruppe Belgien und die Slowakei in Frankfurt am Main aufeinander.