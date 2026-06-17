Kansas City (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-WM hat sich Titelverteidiger Argentinien in seinem ersten Gruppenspiel in Kansas City klar mit 3:0 gegen Algerien durchgesetzt. Lionel Messi war der überragende Akteur auf dem Platz und erzielte alle drei Tore für die Südamerikaner.

Bereits in der 17. Minute brachte Messi Argentinien mit einem präzisen Linksschuss in Führung, nachdem er von Rodrigo de Paul mustergültig bedient wurde. In der zweiten Halbzeit baute Messi die Führung in der 60. Minute aus. Nach einem Fehler von Algeriens Torhüter Luca Zidane, der einen Schuss von Mac Allister nicht festhalten konnte, war Messi zur Stelle und traf ins rechte untere Eck. 16 Minuten später machte Messi seinen Dreierpack perfekt. Nach einer Vorlage von Gonzalez traf er mit einem Linksschuss ins linke untere Eck.

Algerien hatte es schwer, gegen die dominanten Argentinier ins Spiel zu finden. Die wenigen Chancen, die sich boten, konnten nicht genutzt werden. Fares Chaibi hatte in der ersten Halbzeit vielleicht die beste Möglichkeit, doch sein Treffer wurde wegen Abseits aberkannt. Trotz einiger Wechsel und frischer Kräfte gelang es Algerien bis zum Ende nicht, die argentinische Abwehr ernsthaft in Bedrängnis zu bringen.