Vancouver (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Australien sein Auftaktspiel gegen die Türkei mit 2:0 gewonnen. Die Australier nutzten ihre Chancen eiskalt. Die Türkei, die als Favorit in die Partie gegangen war, tat sich schwer, den tief stehenden australischen Block zu durchbrechen, und kam trotz zahlreicher Bemühungen nicht zum Torerfolg.

Bereits in der ersten Halbzeit ging Australien in Führung, als Irankunda in der 27. Minute nach einem schnellen Konter den Ball ins Netz beförderte. Die Türkei hatte zwar mehr Ballbesitz und einige gute Chancen, konnte diese jedoch nicht nutzen. Ein Schuss von Abdülkerim Bardakci traf nur den Pfosten, und weitere Abschlüsse wurden vom australischen Torhüter Beach pariert.

In der zweiten Halbzeit erhöhte die Türkei den Druck, doch die australische Defensive hielt stand. Metcalfe sorgte schließlich in der 75. Minute mit einem präzisen Flachschuss aus 18 Metern für die Entscheidung. Trotz intensiver Bemühungen und zahlreicher Abschlüsse gelang es der türkischen Mannschaft nicht, den Rückstand aufzuholen. Australien verteidigte geschickt und sicherte sich den Sieg.