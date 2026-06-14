New York (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft haben sich Brasilien und Marokko mit einem 1:1 unentschieden getrennt.

Die Partie begann mit einem Paukenschlag, als Ismael Saibari in der 21. Minute Marokko in Führung brachte. Nach einem gut vorgetragenen Angriff lupfte Saibari den Ball über den herausstürmenden brasilianischen Torhüter Alisson Becker hinweg ins leere Tor. Brasilien fand jedoch schnell zurück ins Spiel und glich in der 32. Minute durch eine Einzelaktion von Vinicius Junior aus. Der Angreifer zog dynamisch in die Mitte und legte den Ball mit dem rechten Innenrist ins lange Eck.

Nach der Halbzeitpause zeigte sich Brasilien stabiler und kontrollierte das Spielgeschehen weitgehend, ohne jedoch viele klare Torchancen zu kreieren. Marokko blieb im Angriff weitgehend blass und konnte die brasilianische Abwehr nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen. Trotz der Bemühungen beider Teams blieb es bis zum Schlusspfiff beim 1:1.

Das Spiel war von hoher Intensität geprägt, und beide Mannschaften zeigten phasenweise ihr Können. Marokko überraschte die Brasilianer mit einem Blitzstart und setzte sie früh unter Druck. Brasilien hingegen fand nach dem Ausgleich besser ins Spiel und ließ bis zur Pause nichts mehr anbrennen. In der zweiten Halbzeit fehlte es beiden Teams jedoch an der nötigen Durchschlagskraft, um den entscheidenden Treffer zu erzielen.