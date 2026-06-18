Dallas (dts Nachrichtenagentur) - England hat in seinem ersten Gruppenspiel der Fifa-Weltmeisterschaft 2026 einen überzeugenden 4:2-Sieg gegen Kroatien eingefahren. Die Partie begann mit einem frühen Führungstreffer für England durch Harry Kane, der in der 12. Minute einen Elfmeter verwandelte. Kroatien ließ sich jedoch zunächst noch nicht beeindrucken und glich in der 36. Minute durch ein Traumtor von Martin Baturina aus.

Kurz vor der Halbzeitpause brachte Kane die Engländer erneut in Führung, als er in der 42. Minute per Kopf nach einer Ecke traf. Doch Kroatien zeigte Moral und erzielte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit durch Petar Musa den 2:2-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel erwischte England den besseren Start und ging in der 47. Minute durch Jude Bellingham erneut in Führung. Der Mittelfeldspieler traf aus spitzem Winkel ins lange Eck. Die Engländer kontrollierten fortan das Spielgeschehen und ließen Kroatien kaum noch Chancen. In der 85. Minute machte Marcus Rashford mit einem präzisen Schlenzer ins lange Eck den 4:2-Endstand perfekt.

England zeigte sich in der zweiten Halbzeit deutlich verbessert und ließ den Kroaten keine Möglichkeit mehr, ins Spiel zurückzukommen.

Die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel setzte damit ein erstes Ausrufezeichen im Turnier und trifft als nächstes auf Ghana. Kroatien, das im ersten Durchgang noch auf Augenhöhe agierte, muss sich nun auf das kommende Spiel gegen Panama konzentrieren.