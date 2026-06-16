New York (dts Nachrichtenagentur) - Frankreich hat sein erstes Gruppenspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 mit 3:1 gegen Senegal gewonnen.

In der ersten Halbzeit begegneten sich beide Teams auf Augenhöhe. Frankreich hatte mehr Ballbesitz, doch Senegal verteidigte konsequent und ließ keine gefährlichen Szenen zu. Die besten Chancen hatten die Senegalesen, als Jackson am Pfosten scheiterte und Sarr kurz vor der Pause aus kurzer Distanz vergab. Zur Halbzeit stand es 0:0, wobei die Afrikaner der Führung näher waren.

Nach der Pause erhöhte Frankreich den Druck und wurde belohnt. Mbappé nutzte eine Vorlage von Olise, um die Führung zu erzielen. Senegal versuchte zu antworten, doch ein Treffer von Jackson wurde wegen Abseits aberkannt. Frankreich blieb gefährlich und Barcola, der kurz zuvor für Dembélé eingewechselt worden war, nutzte einen Schnittstellenpass von Rabiot, um zu erhöhen.

Senegal kam in der Nachspielzeit durch Ibrahim Mbaye noch einmal heran. In der 90.+5 Minute setzte sich Mbaye im Dribbling gegen Theo durch und erzielte mit einem harten Schuss das 2:1. Doch nur eine Minute später stellte Mbappé den alten Vorsprung wieder her. Mit einem sehenswerten Distanzschuss ins linke Eck sorgte er für den 3:1-Endstand.