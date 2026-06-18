Toronto (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Ghana mit einem späten Siegtreffer gegen Panama mit 1:0 durchgesetzt.

Der entscheidende Treffer fiel in der 90.+5 Minute durch Caleb Yirenkyi, der nach einem Konter den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Zuvor hatte Semenyo den Angriff an der Mittellinie eingeleitet und Thomas-Asante auf der linken Seite bedient, der den Ball flach in den Strafraum brachte.

Das Spiel begann mit einer starken Anfangsphase von Panama, die bereits in der zweiten Minute durch Waterman eine große Chance hatten. Sein Schuss aus vollem Lauf wurde jedoch von Ghanas Torhüter Ati-Zigi pariert. Panama dominierte zunächst das Spielgeschehen, konnte jedoch keine weiteren zwingenden Chancen herausspielen.

In der zweiten Halbzeit kam Ghana besser ins Spiel und erhöhte den Druck. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten blieb das Spiel lange torlos. Erst in der Nachspielzeit gelang Ghana der entscheidende Treffer, der ihnen den Sieg sicherte.

Panama versuchte in den letzten Minuten noch einmal alles, um den Ausgleich zu erzielen, konnte jedoch keine gefährlichen Aktionen mehr kreieren. Ghana verteidigte die knappe Führung und sicherte sich somit den Sieg in dieser umkämpften Partie.