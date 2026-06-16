Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-WM haben sich der Iran und Neuseeland in ihrem Auftaktspiel in Los Angeles 2:2 getrennt. Neuseeland ging früh in Führung, als Elijah Just in der 7. Minute nach einem Zusammenspiel mit Wood und Singh den Ball unter die Latte knallte. Der Iran antwortete in der 32. Minute mit dem Ausgleich durch Ramin Rezaeian, der nach einem Abpraller den Ball ins Netz legte.

In der zweiten Halbzeit brachte Just Neuseeland erneut in Führung: Er erzielte in der 55. Minute sein zweites Tor, indem er nach einem Doppelpass mit Wood den Ball geschickt über den iranischen Torhüter hob. Doch der Iran ließ nicht locker und glich in der 64. Minute durch Mohammad Mohebi aus, der nach einer Flanke von Rezaeian per Kopf traf.

Beide Mannschaften hatten im weiteren Verlauf der Partie Chancen, den Siegtreffer zu erzielen, doch weder der Iran noch Neuseeland konnten ihre Gelegenheiten nutzen. Der Iran hatte leichte optische Vorteile, während Neuseeland vor allem durch Konter gefährlich blieb. Trotz der intensiven Schlussphase blieb es beim 2:2, ein Ergebnis, das den Spielverlauf widerspiegelt.