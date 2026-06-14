Dallas (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-WM haben sich im ersten Spiel der Gruppe F Japan und die Niederlande mit einem 2:2 unentschieden getrennt.

Die Niederländer gingen in der 51. Minute durch Virgil van Dijk in Führung, als er eine Flanke von Ryan Gravenberch per Kopf verwandelte. Doch Japan schlug schnell zurück: Keito Nakamura erzielte in der 57. Minute den Ausgleich mit einem Flachschuss aus 16 Metern, der leicht abgefälscht wurde.

In der 64. Minute brachte Crysencio Summerville die Niederlande erneut in Führung. Er zog von der rechten Strafraumecke in die Mitte und traf mit einem halbhohen Schuss ins lange Eck. Doch Japan gab nicht auf und kam in der 89. Minute durch Daichi Kamada zum Ausgleich. Nach einer Ecke von der rechten Seite köpfte Koki Ogawa den Ball aufs Tor, der von Kamadas Kopf abgefälscht wurde und im Netz landete.

Das Spiel begann relativ ausgeglichen, wobei die Niederländer nach der Trinkpause in der ersten Halbzeit die Kontrolle übernahmen. Trotz einiger Chancen blieb es zur Halbzeit torlos. In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel an Fahrt auf, und beide Mannschaften nutzten ihre Chancen besser. Die Niederländer hatten zwar mehr Ballbesitz, doch die Japaner zeigten sich kämpferisch und belohnten sich am Ende mit einem Punkt.