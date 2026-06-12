Toronto (dts Nachrichtenagentur) - Kanada hat sich am Freitag zum Auftakt der WM-Gruppe B in Toronto nach einem Rückstand noch ein 1:1 gegen Bosnien-Herzegowina erkämpft und damit zumindest einen Punkt vor heimischem Publikum gesichert.

Die Bosnier erwischten die effektivere erste Halbzeit und gingen in der 21. Minute in Führung. Nach einer Ecke verlängerte Sead Kolasinac den Ball per Kopf, sodass Jovo Lukic (21.) aus kurzer Distanz einköpfen konnte.

Kanada übernahm anschließend zunehmend die Kontrolle und erspielte sich mehrere gute Möglichkeiten. Die bosnischen Verteidiger Sead Kolasinac und Nihad Katic verhinderten mit Rettungstaten auf der Torlinie den Ausgleich. Tani Oluwaseyi und Stephen Eustaquio kamen zu aussichtsreichen Abschlüssen, konnten Bosniens Torhüter Nikola Vasilj jedoch nicht überwinden.

In der Schlussphase zahlte sich der Druck der Gastgeber schließlich aus. Der kurz zuvor eingewechselte Cyle Larin (79.) nahm einen Pass von Promise David im Strafraum auf und traf mit einem präzisen Abschluss zum verdienten 1:1-Endstand.