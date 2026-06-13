Santa Clara (dts Nachrichtenagentur) - Die Schweiz hat sich am Samstagabend zum Auftakt der WM 2026 in der Gruppe B mit einem 1:1 gegen Katar begnügen müssen und dabei den sicher geglaubten Sieg erst in der Nachspielzeit aus der Hand gegeben.

Die Schweizer bestimmten die Partie über weite Strecken und erspielten sich bereits in der ersten Halbzeit zahlreiche Möglichkeiten. Dan Ndoye prüfte Torhüter Mahmoud Abunada bereits in der Anfangsphase mehrfach, während auf der Gegenseite Edmilson Junior die erste große Chance der Katarer vergab. Die Führung fiel in der 17. Minute, als Breel Embolo einen Strafstoß sicher zum 1:0 verwandelte.

Auch danach blieb die Mannschaft von Murat Yakin das dominierende Team. Denis Zakaria, Ruben Vargas und Michel Aebischer verpassten jedoch weitere Treffer, während Mahmoud Abunada sein Team mit mehreren starken Paraden im Spiel hielt. Katar kam lediglich durch Edmilson Junior zu nennenswerten Abschlüssen, scheiterte aber zweimal an Gregor Kobel.

Nach dem Seitenwechsel kontrollierte die Schweiz die Begegnung weiterhin. Granit Xhaka, Ruben Vargas und Breel Embolo ließen weitere Chancen auf die Vorentscheidung ungenutzt. Katar fand offensiv kaum Mittel und konnte die stabile Schweizer Defensive nur selten in Bedrängnis bringen.

Als bereits alles auf einen Schweizer Auftaktsieg hindeutete, gelang Katar doch noch der Ausgleich. Nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten setzte sich Boualem Khoukhi gegen Miro Muheim durch und köpfte den Ball in der 4. Minute der Nachspielzeit zum 1:1 ins Netz.

Damit sicherte sich Katar spät einen Punktgewinn, während die Schweiz trotz deutlicher Feldvorteile und zahlreicher Torchancen nur mit einem Remis in das Turnier startet.