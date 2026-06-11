Mexiko-Stadt (dts Nachrichtenagentur) - Mexiko hat das Eröffnungsspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gegen Südafrika mit 2:0 gewonnen. Der Gastgeber ging bereits in der 9. Minute in Führung, als Julián Quinones nach einem Fehler von Südafrikas Sithole den Ball eroberte und aus 15 Metern durch die Beine von Torhüter Williams ins Netz schoss.

Trotz der frühen Führung gelang es Mexiko aber lange Zeit nicht, die Partie zu dominieren, und die Mannschaft ließ mehrere Chancen auf ein weiteres Tor ungenutzt.

In der zweiten Halbzeit wurde Südafrika durch eine Rote Karte für Yaya Sithole in der 49. Minute weiter geschwächt. Sithole hatte Gutierrez kurz vor dem Strafraum gefoult, was zu seinem Platzverweis führte. Mexiko konnte jedoch zunächst auch die numerische Überlegenheit nicht in weitere Tore ummünzen, obwohl sie das Spielgeschehen weitgehend kontrollierten.

Trotz der 1:0-Führung stiegt spürbar der Druck auf Mexiko im Aztekenstadion, die verwöhnten Fans forderten mehr und protestieren mit Schweigen. Südafrika hatte trotz der Unterzahl sogar noch einige Gelegenheiten, die Abschlüsse waren aber nicht zwingend genug, um den mexikanischen Torhüter Raul Rangel ernsthaft zu gefährden.

Es dauerte bis zur 67. Minute, dass sich die Stimmung wieder lockerte, Mexikos Alvarado zeigte eine Flanke von der rechten Seite und Raúl Jiménez köpfte ein. Für Südafrika kam es aber noch dicker: Themba Zwane wurde in der 84. Minute wegen einer Tätlichkeit vom Platz gestellt, jetzt waren die Gäste nur noch zu neunt. Schiedsrichter Wilton Sampaio hatte die rote Karte nun schon locker sitzen, in der Nachspielzeit bekam auch noch Mexikos César Montes in Kapitänsbinde einen Platzverweis für hartes Einsteigen kurz vor dem Strafraum.

Damit geht das Spiel in die Geschichte ein, denn drei Platzverweise gab es bei einer WM-Eröffnung noch nie. Aber auch insgesamt war das Spiel von vielen Fehlern auf beiden Seiten geprägt, und beide Mannschaften zeigten sich noch nicht in Bestform. Mexiko wird mit dem Sieg zufrieden sein, muss sich aber in den kommenden Spielen steigern, um weiter erfolgreich zu sein.

Die beiden anderen Mannschaften in WM-Gruppe A, Südkorea und Tschechien, treffen am Freitagmorgen um 4 Uhr deutscher Zeit aufeinander.