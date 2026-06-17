Boston (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Norwegen mit 4:1 gegen den Irak durchgesetzt. Die Skandinavier konnten sich dabei auf ihren Starstürmer Erling Haaland verlassen, der gleich zwei Treffer erzielte.

Bereits in der 29. Minute brachte Haaland Norwegen in Führung, als er nach einer schnellen Verlagerung von der rechten auf die linke Seite den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Der Irak ließ sich jedoch nicht beirren und glich in der 39. Minute durch einen Kopfball von Aymen Hussein aus.

Kurz vor der Halbzeitpause nutzte Haaland einen Fehler in der irakischen Abwehr eiskalt aus. Ein missglückter Rückpass auf den irakischen Torhüter Hassan wurde zur Einladung für den norwegischen Stürmer, der entschlossen dazwischen ging und in der 43. Minute das 2:1 erzielte.

In der zweiten Halbzeit blieb das Spiel umkämpft, doch Norwegen konnte seine Führung weiter ausbauen: In der 76. Minute sorgte Leo Östigard für die Vorentscheidung. Nach einer Ecke von Martin Ödegaard köpfte der frisch eingewechselte Östigard den Ball zum 3:1 ins Netz.

Die Iraker bemühten sich in der Schlussphase um den Anschluss, doch Norwegen verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Treffer zu. Stattdessen fabrizierte Iraks Aymen Hussein in der 7. Minute der Nachspielzeit noch ein Eigentor zum 4:1-Schlussstand aus Sicht der Norweger.