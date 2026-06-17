Santa Clara (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-WM hat Österreich sein Auftaktspiel gegen Jordanien mit 3:1 gewonnen.

Die Österreicher erwischten in Santa Clara den besseren Start und gingen zunächst in der 21. Minute durch ein Traumtor von Romano Schmid in Führung. Schmid traf mit einem Rechtsschuss aus der Distanz unhaltbar für den jordanischen Torhüter Yazeed Abulaila. Im Anschluss wirkten die Europäer aber behäbig und entwickelten nur wenig Druck nach vorn.

Die Jordanier kamen immer besser ins Spiel und in der 50. Minute gelang ihnen der Ausgleich durch Ali Olwan, der nach einem schnellen Konter ins lange Eck abschloss. Österreich musste daraufhin reagieren und brachte frische Kräfte ins Spiel. Die Einwechslungen zeigten Wirkung, und die Österreicher kamen wieder besser ins Spiel. Ein Eigentor von Yazan al-Arab brachte die ÖFB-Elf schließlich in der 76. Minute wieder in Führung. In der zwölften Minute der Nachspielzeit verwandelte schließlich Marko Arnautovic einen Elfmeter zum Endstand

Österreich setzt sich durch den Sieg an den zweiten Platz der Gruppe J, Jordanien ist Dritter. Für Österreich geht es am Montag um 19 Uhr gegen Argentinien weiter, die Jordanier sind am Dienstag um 5 Uhr (jeweils deutsche Zeit) gegen Algerien gefordert.