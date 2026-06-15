Monterrey (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-WM hat Schweden im zweiten Spiel der Gruppe F in Monterrey einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen Tunesien eingefahren. Bereits in der Anfangsphase gingen die Skandinavier durch Yasin Ayari in Führung, der in der 7. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss traf. Alexander Isak erhöhte in der 30. Minute auf 2:0, nachdem er einen Konter erfolgreich abschloss. Tunesien kam kurz vor der Pause durch Omar Rekik zum Anschlusstreffer, der nach einer Flanke per Kopf traf.

In der zweiten Halbzeit setzte Schweden seinen dominanten Auftritt fort. Viktor Gyökeres stellte in der 60. Minute den alten Abstand wieder her, nachdem er von Isak bedient wurde und sicher abschloss. Mattias Svanberg sorgte in der 84. Minute für das nächste Tor, nachdem der Schiedsrichter den Treffer nach Videobeweis anerkannte, da Svanberg nicht im Abseits stand. Den Endstand stellte dann Ayari in der Nachspielzeit her.

Tunesien bemühte sich im Spielverlauf zwar um mehr Ballbesitz, blieb jedoch weitgehend harmlos und konnte die schwedische Defensive kaum in Bedrängnis bringen. Schweden hingegen zeigte sich taktisch variabel und nutzte die sich bietenden Konterchancen eiskalt aus. Die Mannschaft von Graham Potter kontrollierte das Spielgeschehen über weite Strecken und ließ den Gegner kaum zur Entfaltung kommen.