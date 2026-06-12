Guadalajara (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 hat Südkorea in einem packenden Spiel gegen Tschechien mit 2:1 gewonnen.

Bis zur Halbzeit gab es für die Zuschauer in Guadalajara keine Tore zu sehen, obwohl Südkorea die bessere Mannschaft war und mehrere Chancen hatte. In der 59. Minute leitete dann ein Einwurf von Coufal die Tschechen in Führung, als Ladislav Krejci den Ball per Kopf ins Tor beförderte. Doch Südkorea antwortete schnell: In der 67. Minute erzielte Hwang In-beom den Ausgleich, nachdem er einen Pass von Lee Kang-in im Strafraum geschickt verwertete.

In der 80. Minute drehte Südkorea das Spiel komplett. Oh Hyeon-gyu traf nach einer Vorlage von Hwang zum 2:1. Der tschechische Torhüter Kovar konnte den Ball nicht mehr entscheidend abwehren. Tschechien versuchte in der Schlussphase noch einmal Druck aufzubauen, doch Südkorea verteidigte geschickt und ließ keine weiteren Treffer zu.

Das Spiel war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einigen guten Chancen auf beiden Seiten. Tschechien hatte in der ersten Halbzeit eine gute Phase, konnte diese jedoch nicht in Tore ummünzen. Südkorea zeigte sich insgesamt als das effektivere Team und nutzte seine Chancen besser. Mit dem Sieg startet Südkorea erfolgreich in die Gruppenphase der Weltmeisterschaft, während Tschechien nun unter Druck steht, in den kommenden Spielen Punkte zu sammeln, um die K.-o.-Runde noch zu erreichen.