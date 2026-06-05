Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Mehr als ein Drittel (38 Prozent) der Deutschen beteiligt sich zur Fußball-WM online an Tippspielen.

Das geht aus einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des Digitalverbands Bitkom hervor. Insgesamt nehmen demnach 42 Prozent der Deutschen an Tippspielen rund um die WM teil, sowohl online als auch offline. Die Befragung ergab weiter, dass drei Prozent der Teilnehmer an Tippspielen die WM-Spiele selbst nicht anschauen wollen.

Private Online-Tipprunden sind besonders beliebt. 34 Prozent der Befragten tippen mithilfe eines Online-Tools privat mit Freunden, Familie oder Kollegen. 17 Prozent nutzen kommerzielle Online-Anbieter für Tippspiele oder Wetten rund um die WM. Auch traditionelle Methoden sind noch verbreitet: 18 Prozent der Deutschen schreiben ihre Tipps auf einen Zettel.

Die Umfrage wurde von Bitkom Research im Auftrag des Digitalverbands Bitkom durchgeführt. Dabei wurden den Angaben zufolge 1.004 Personen ab 16 Jahren in Deutschland telefonisch befragt. Die Umfrage fand zwischen der 17. und 21. Kalenderwoche 2026 statt.