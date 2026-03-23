Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Außenminister der G7-Staaten haben ihre Unterstützung für Partnerländer im Nahen Osten angesichts der anhaltenden Angriffe des Iran bekräftigt. Man verurteile "die rücksichtslosen Angriffe des Regimes auf die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur, auch Energieinfrastruktur, in Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien und Irak", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die am Montag veröffentlicht wurde.

Die G7 forderte die sofortige Einstellung aller Angriffe des iranischen Regimes und hob die Bedeutung der Sicherung von Seewegen, insbesondere in der Straße von Hormus, hervor. "Wir stehen bereit, zur Unterstützung der globalen Energieversorgung erforderliche Maßnahmen zu treffen, so wie die von Mitgliedern der Internationalen Energie-Agentur am 11. März beschlossene Freigabe von Lagerbeständen."

Die G7 verurteilte auch die Angriffe Irans im Irak, die sich gegen diplomatische Einrichtungen und die Energieinfrastruktur richteten. Die Minister bekräftigten darüber hinaus ihre Unterstützung für die Sicherheit und Souveränität der betroffenen Staaten. Die Angriffe der USA und Israels gegen den Iran werden in der Erklärung nicht erwähnt.