Évian-les-Bains (dts Nachrichtenagentur) - Die G7-Staaten sehen die Ukraine derzeit in einer "Position der Stärke". Es habe da einen regelrechten "Stimmungswandel" gegeben, verlautete am Dienstag beim Gipfeltreffen im französischen Évian aus Teilnehmerkreisen.

Man sei sich sicher, dass Russland den Krieg nicht gewinnen könne, die G7-Staaten seien sich "einig in Bewertung dieser Lage". Gleichzeitig wolle man den Druck auf Russland erhöhen.

Die Ukraine war das Thema der ersten Arbeitssitzung beim G7-Gipfel. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war dazu persönlich angereist. Am Rande des Treffens traf er am Dienstag auch zu einem persönlichen Gespräch mit dem deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zusammen. US-Präsident Donald Trump kündigte ebenfalls ein bilaterales Treffen mit Selenskyj im weiteren Verlauf des Gipfels an.