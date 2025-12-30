Close Menu

    Gabriel will Rückkehr zur Wehrpflicht als Signal für Putin » Nachrichten

    News Redaktion
    Sigmar Gabriel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Sigmar Gabriel (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) hat eine Rückkehr zur Wehrpflicht als Signal an Russland gefordert.

    Deutschland müsse "Mut" und "Haltung" zeigen, sagte Gabriel der "Bild" (Mittwochausgabe). "Putin hat nicht Angst vor der Anzahl unserer Panzer. Wenn er Respekt hat, dann vor dem Mut, die Art, wie wir leben, zu verteidigen. Unsere Haltung ist entscheidend", erklärte Gabriel, der Teil des Aufsichtsrats von Rheinmetall ist.

    "Wir wollen so leben, wie wir das wollen und nicht so, wie uns das andere befehlen. Das finde ich ist eine Haltung, die wir ausstrahlen müssen. Dafür ist die Wehrpflicht ein sichtbares Beispiel", so Gabriel.

    Seiner Ansicht nach "hätte uns Deutschen allein die Debatte darum gut getan", sagte der Ex-SPD-Chef. "Weil dann in der Gesellschaft mal klar geworden wäre, in wie unfriedlichen Zeiten wir heute schon leben."

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit.

