Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der kriselnde Warenhauskonzern Galeria hat ausstehende Mietzahlungen für seinen Standort am Berliner Alexanderplatz beglichen. Das teilte der Immobilieninvestor Commerz Real mit.

"Mieter ist Galeria beim Warenhaus in unserem Objekt `The Berlinian` am Berliner Alexanderplatz - einem Warenhaus (ehemals Centrum-Warenhaus zu DDR-Zeiten) mit angeschlossenem Bürohochhaus. Dort hat Galeria inzwischen alle offenen Posten bezahlt", erklärte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Galeria steht erneut unter wirtschaftlichem Druck. Nach Brancheninformationen und Angaben von Immobilienbesitzern soll es zuletzt an mehreren Standorten zu Mietrückständen gekommen sein. Vor diesem Hintergrund beobachten Vermieter die Entwicklung des Warenhauskonzerns besonders aufmerksam.

Mit der Begleichung der offenen Forderungen im Objekt "The Berlinian" seien die Rückstände am Berliner Alexanderplatz nun vollständig ausgeglichen, teilte Commerz Real mit. Angaben zur Höhe der offenen Posten machte das Unternehmen nicht.