Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Eskalation im Nahen Osten hat der Gaspreis am Montag sprunghaft um etwa 25 Prozent zugelegt.

Im europäischen Großhandel wurden am Mittag für die Lieferung einer Megawattstunde im April bis zu 48 Euro aufgerufen, was einen Verbraucherpreis von 10 bis 12 Cent pro Kilowattstunde inklusive Nebenkosten und Steuern impliziert. Am Morgen waren noch knapp über 38 Euro pro Megawattstunde fällig, was einen Verbraucherpreis von etwa 9 bis 11 Cent pro Kilowattstunde bedeutet.

Nur etwa die Hälfte des Verbraucherpreises ist direkt vom Großhandelspreis abhängig. Der Rest entfällt unter anderem auf Kosten für die Netznutzung oder die CO2-Steuer.