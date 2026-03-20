Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Januar 2026 kalender- und saisonbereinigt real 3,9 Prozent weniger umgesetzt als Dezember 2025. Nominal blieb der Umsatz im Januar 2026 gegenüber dem Vormonat unverändert, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen am Freitag mit. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank der Umsatz real um 5,0 Prozent, wohingegen er nominal um 2,0 Prozent stieg.

Im Dezember 2025 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber November 2025 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,6 Prozent (vorläufiger Wert: -1,2 Prozent). Nominal blieb der Umsatz gegenüber November 2025 unverändert (vorläufiger Wert: -0,6 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Januar 2026 gegenüber Dezember ein Umsatzminus von real 3,2 Prozent und nominal 2,6 Prozent. Gegenüber Januar 2025 sank der Umsatz real um 2,8 Prozent, wohingegen er nominal um 1,4 Prozent anstieg.

In der Gastronomie sank der Umsatz im Januar 2026 gegenüber Dezember 2025 real um 4,3 Prozent und stieg nominal um 0,9 Prozent. Im Vergleich zum Januar 2025 sank der Umsatz real um 5,9 Prozent und stieg nominal um 2,4 Prozent.