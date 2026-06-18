Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der Umsatz im Gastgewerbe in Deutschland ist im April 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real (preisbereinigt) im Vergleich zum März 2026 konstant geblieben.

Nominal (nicht-preisbereinigt) stieg der kalender- und saisonbereinigte Umsatz um 0,4 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat April 2025 sank der Umsatz real um 7,1 Prozent, wohingegen er nominal um 0,7 Prozent stieg.

Im März 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber Februar 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse ein reales Minus von 1,7 Prozent (vorläufiger Wert: -2,2 Prozent). Nominal sank der Umsatz um 0,6 Prozent (vorläufiger Wert: -1,3 Prozent).

Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im April 2026 gegenüber März 2026 ein Umsatzplus von real 1,2 Prozent und nominal 1,8 Prozent. Gegenüber April 2025 sank der Umsatz real um 7,4 Prozent, wohingegen er nominal um 0,1 Prozent stieg.

In der Gastronomie sank der Umsatz im April 2026 gegenüber März 2026 real um 0,6 Prozent und nominal um 0,2 Prozent. Im Vergleich zum April 2025 sank der Umsatz real um 7,4 Prozent und stieg nominal um 0,5 Prozent, so das Bundesamt.