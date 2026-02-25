Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Ehrenvorsitzende und Mitgründer der AfD, Alexander Gauland, verteidigt seine Partei gegen Vorwürfe der Vetternwirtschaft.

"Wir haben es sehr schwer, loyale Mitarbeiter zu bekommen", sagte Gauland dem Nachrichtenmagazin Focus. "Die massive Ausgrenzung der AfD hat dazu geführt, dass es Parteimitglieder schwer haben, wenn sie einen anderen Beruf ergreifen wollen außerhalb der Politik." Dies müsse man bedenken, ehe man ein "Verdammungsurteil" spreche, so Gauland.

Dennoch warnte der 85-Jährige vor der Gefahr eines Rufschadens, den Fälle von Vetternwirtschaft nach sich ziehen könnten. Eine Partei könne "an so etwas scheitern", sagte Gauland. "Ich weiß allerdings nicht, was größer ist: der Frust über diese Fehler oder der Frust über das totale Politikversagen der anderen."

Mit Blick auf die CDU spricht sich Gauland derweil für eine Zusammenarbeit aus: "Wir müssen auf Kurs bleiben", sagte Gauland dem Nachrichtenmagazin. "Aber ich bin dagegen, die CDU zu zerstören, wie manche von uns vorhaben. Ich will die CDU nicht zerstören. Im Gegenteil: Ich möchte einen bürgerlichen Block schaffen." Das werde aber erst möglich, "wenn die CDU bei den Wählern scheitert und gezwungen ist, neue Wege zu gehen".